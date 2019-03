Bu gece Regaip Kandili

"TOPLUMUN ‘üç aylar’ diye adlandırdığı çok feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen İlhan, üç ayların kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluştuğunu söyledi. İlhan, “Recep ayında, Regaip ve Miraç, Şaban ayında Berat, Ramazan ayında ise; bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi gibi mübarek geceler bulunmaktadır. Bu geceler üç ayların manevi atmosferinin bereketli, hikmetli ve ilahi rahmetin fazla olduğu mübarek gecelerdir. Sevgili Peygamberimiz (SAV) bu mübarek zaman dilimi girince çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, sadaka verir ve iyiliklerin her çeşidini yapmaya özen gösterirdi. Bu ve benzeri geceleri barındıran üç ayların manevi değerini bilmek ve tevbelerin kabul olunacağı bu kutsal mevsimden yararlanmak, kurtuluşa ermeyi murad eden her Müslüman’ın hedefi olmalıdır. 7 Mart 2019 Perşembe (bugün) gününü cumaya bağlayan gece ise bu manevi iklimin ilk mübarek gecesi olan feyz ve bereketle dolu Regâib gecesidir. Regaip, çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamına gelir. Cenab-ı Hakk’ın, ihsanını ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin umulduğu mübarek bir gecedir. Sevgili Peygamberimiz (SAV), bu geceye ulaştığında: ‘Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Biz de aynı duayı bütün İslâm âlemi için tekrar ederek: ‘Allah’ım! Aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizlere Ramazan ayına hayırla kavuşmayı nasip eyle” diye dua edelim. Kur’an-ı Kerim, hayatını güzel değerlendirmeyenlerin o gün pişman olacaklarını “Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim” ayetiyle bizlere haber vermektedir: O halde idrak edeceğimiz Regaip gecesi hürmetine Allah ve Resulünü bize unutturan ve uzaklaşmamıza sebep olan her türlü kötü duygu ve düşüncelerden vazgeçelim. Birbirimize sevgiyle, dostça yaklaşarak, iyilikle, güzellikle muamele edelim. Şu anda dünyamızı kaplayan düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekelim. Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı yeniden gözden geçirelim. Olgun Müslümanlığın iman-ibadet-ahlak bütünlüğünü sağlamaktan geçtiğini bir kez daha hatırlayalım. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek ahlakımızı bu erdemlerle donatalım. Kulluğumuzun sadece bu gün ve gecelerle sınırlı olmadığını, her günümüzün Rabbimizin rızasını kazanmak, O’na yönelmek ve kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bilelim. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden her türlü terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını; rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olmasını ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyor, tüm İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 01:14