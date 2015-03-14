Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bu fotoğrafa gelen yorumlar Ezgi Mola'yı çıldırttı

Spor hocasıyla birlikte verdiği pozuna takipçilerinden ilginç tepkiler geldi

Bu fotoğrafa gelen yorumlar Ezgi Mola'yı çıldırttı

Spor hocasıyla birlikte verdiği pozuna takipçilerinden ilginç tepkiler geldi

14 Mart 2015 Cumartesi 09:37
Bu fotoğrafa gelen yorumlar Ezgi Mola'yı çıldırttı
banner404
INSTAGRAM hesabından sık sık paylaştığı çılgın fotoğraflarıyla beğeni toplayan Ezgi Mola, bu sefer de spor hocasıyla birlikte verdiği bir pozu yayınladı.
"Hocam beni 'düzgün çalış' diye uyarırken" Güzel oyuncunun spor hocasıyla birlikte antrenman yaparken verdiği pozu "Hocam beni 'doğru düzgün çalış' diye uyarırken" notuyla paylaşması üzerine takipçilerinden birbirinden ilginç tepkiler geldi. Son zamanlarda gündemden düşmeyen 'Grinin Elli Tonu' filmine gönderme yapan bir takipçisi, "Grinin 50 Tonu'nun kamera arkası bu herhalde" yorumunu yaptı.
Ayrıca ünlü oyuncuya, "Bu hangi spor ya", "Uzaktan dediğiniz gibi görünmüyor", "Sürekli böyle mi uyanırsınız Ezgi Hanım?", "Böyle hocamız oldu da biz mi kilo vermedik" gibi yorumlar yapıldı.
Hayranlarından tepki
Ezgi Mola'nın bazı hayranları da bu yorumların üzerine, "Şu yorumlarda karaktersizlik rekoru kıran insanlar var" diye tepki verdiler.

 


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 14.03.2015 08:39
Anahtar Kelimeler:
SporEzgi MolaİnstagramPaylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim