Bu fotoğrafa gelen yorumlar Ezgi Mola'yı çıldırttı

INSTAGRAM hesabından sık sık paylaştığı çılgın fotoğraflarıyla beğeni toplayan Ezgi Mola, bu sefer de spor hocasıyla birlikte verdiği bir pozu yayınladı.

"Hocam beni 'düzgün çalış' diye uyarırken" Güzel oyuncunun spor hocasıyla birlikte antrenman yaparken verdiği pozu "Hocam beni 'doğru düzgün çalış' diye uyarırken" notuyla paylaşması üzerine takipçilerinden birbirinden ilginç tepkiler geldi. Son zamanlarda gündemden düşmeyen 'Grinin Elli Tonu' filmine gönderme yapan bir takipçisi, "Grinin 50 Tonu'nun kamera arkası bu herhalde" yorumunu yaptı.

Ayrıca ünlü oyuncuya, "Bu hangi spor ya", "Uzaktan dediğiniz gibi görünmüyor", "Sürekli böyle mi uyanırsınız Ezgi Hanım?", "Böyle hocamız oldu da biz mi kilo vermedik" gibi yorumlar yapıldı.

Hayranlarından tepki

Ezgi Mola'nın bazı hayranları da bu yorumların üzerine, "Şu yorumlarda karaktersizlik rekoru kıran insanlar var" diye tepki verdiler.