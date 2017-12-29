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Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Turan Tekcan tahliye oldu

Samsun'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili görülen davanın ilk duruşmasında, olayda 2 oğlu ölen Turan Tekcan'ın tahliyesine karar verildi

Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Turan Tekcan tahliye oldu

Samsun'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili görülen davanın ilk duruşmasında, olayda 2 oğlu ölen Turan Tekcan'ın tahliyesine karar verildi

29 Aralık 2017 Cuma 08:26
Bu fotoğraf çok konuşulmuştu! Turan Tekcan tahliye oldu
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ÇARŞAMBA ilçesi Orta Mahalle’de 22 Temmuz akşamı silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ve kardeşi Göktuğbey Tekcan (18) ile Murat Aşar (46) hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih Semercioğlu (26) ile babası Mehmet Semercioğlu (66) yaralanmıştı. Olayda 2 oğlu ölen ve silah kullandığı iddia edilen Turan Tekcan (45) ile yine olayda silah kullandığı ileri sürülen Mustafa Salih Semerci tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunan Mustafa Salih Semerci ve Turan Tekcan ile tutuksuz olan Ömer Can Tekcan hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Mustafa Salih Semerci olay anının görüntü raporlarının okuyamadığı için gelecek duruşma ifade vermek istediğini belirterek, bugünkü davada ifade vermedi. Olayda 2 oğlu ölen Turan Tekcan ise oğullarının vurulmasının ardından belden aşağıya doğru ateş açtığını söyledi. Mahkeme, tutuklu sanık Turan Tekcan'ın suç vasfında değişme olma ihtimali üzerine tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyesine karar verirken, olay anının güvenlik kamerası görüntü kayıtlarının Jandarma Genel Komutanlığına incelenmek üzere gönderilmesine karar verdi. Mustafa Salih Semerci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerken, duruşma 1 Mart 2018 tarihine ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
UnSamsunTemmuzJandarmaTuran Tekcan
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