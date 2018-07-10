'Bu fırsat kaçmaz'

ZİYARETTE halk arasında ‘Vergi affı’ olarak bilinen 7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruların 31 Temmuz günü sona ereceğine dikkat çekilerek, tüm mükellefler ve devlete borcu olan mükellef olmayan tüm vatandaşların faydalanabilmesinin önemi vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, “7143 Sayılı kanundan faydalanarak, kesinleşmiş vergi ve diğer borçların taksitle veya peşin olarak indirimli şekilde ödenebileceğini, dava inceleme, tarhiyat safhasındaki borçlardan cazip koşullarda kurtulma imkanı sağlanacağını, matrah ve vergi artırımında bulunarak 5 yıl için vergisel açıdan mükellefin kendisi veya şirketini bir nevi sigorta ettirebileceğini ve işletme kayıtlarının cezasız olarak düzeltilebileceğini” söyledi. Altan ayrıca söz konusu yasanın sadece vergi borçlarını değil, trafik para cezası, nüfus para cezası gibi birçok idari para cezasını, öğrenim kredisi, ecri misil gibi devlete olan birçok borçluyu da kapsadığını belirterek, yasadan sadece vergi mükellefleri değil, borçları yasa kapsamında olan herkesin yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

ALANYALI DEMİR’LE HASRET GİDERDİ

Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan'ın ardından Değirmenci'yi ziyaret eden bir diğer isim, Alanyalı Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir oldu. Kızının ofis açılışı için Alanya'da bulunan Demir, "Eski dostum" dediği Değirmenci'yi ziyaret ederek hasret giderdi.

