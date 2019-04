‘Bu fırsat kaçmaz’: ALTSO'da İstihdam Seferberliği toplantısı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Veli Tekkanat, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, SGK Alanya Müdürü Muharrem Kaya, İŞKUR Alanya Hizmet Merkezi Müdürü Selami Harman, ALTSO yönetim kurulu üyeleri, İŞKUR ve SGK görevlileri ile çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kerim Gökçeoğlu, meslektaşlarının seferberlik konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Gökçeoğlu, işverenlerin teşvikten yararlanarak istihdam yaratmalarının ülke ekonomisine önemli katkıları olacağına inandığını dile getirdi.

ŞAHİN’DEN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, istihdam seferberliğinin işverenlere büyük avantajlar sağladığını söyledi. ALTSO olarak iş dünyasının bu tür avantajlardan yararlanması için çeşitli toplantılar düzenlediklerine değinen Başkan Şahin, “Milli ekonomimize çok önemli katkılar sağlayan Alanya’mızın da bu seferberlikten doğan fırsatlardan azami biçimde yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu seferberlik devletimizin iş dünyasının zor zamanda da yanında olduğunun bir göstergesidir. Seferberlik iş dünyamıza 8 farklı hizmet sunuyor. Bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm iki tanesi bulunuyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere toplam 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. İşverenler sadece çalıştırdığı kişinin ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan esnaf ve sanatkârlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten elinizden geldiğince yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘SORUMLULUKTAN KAÇMAYALIM’

Konuşmasında çalışmanın ve üretimin önemine dikkat çeken Başkan Şahin, “Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam sağlayarak milli ekonomimize gücümüz ölçüsünde katkı sağlamak zorundayız. Türkiye’mizin gücüne ve geleceğine inanarak var gücümüzle çalışmalıyız. Her zaman söylediğim gibi devir, doğalgazı, petrolü olan ülkelerin değil girişimci sayısı çok olan ülkelerin devri. Çünkü zaman zaman hepimiz görüyoruz yeri geldiğinde petrol ve doğalgaz bile değer kaybediyor, o kaynaklara sahip ülkelerde ekonomik çöküntüler yaşanabiliyor. Oysa girişimci sayısı ve yatırımı fazla olan ülkeler küresel krizleri bile fırsata çevirebiliyor” dedi.

‘BAŞKAN ŞAHİN ÇALIŞIYOR’

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren SGK İl Müdürü Nejat Deniz de istihdam seferberliği konusunda bilinmeyenleri katılımcılara aktardı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Deniz, “ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin, önemli işlere imza atıyor. Onun başarılı çalışmaları sayesinde de ALTSO belli noktalara gelmiştir” dedi. Toplantıya katılımın bir hayli yüksek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren İl Müdürü Deniz, devletin sağladığı teşvikler hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardı. “Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara www.istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün” diyen Deniz, “Aklınıza takılan bir konu olursa, bizlere ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Alanya’mızda her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur” diye konuştu. Toplantının son kısmında SGK ve İŞKUR görevlileri, 2019 İstihdam Seferberliği konusunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.