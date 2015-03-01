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Bu elbise ne renk? Sosyal medya ikiye bölündü

Facebook ve Twitter bir elbise fotoğrafıyla 'yıkılıyor' Tartışma yaratan ise elbisenin kadınlar ve erkekler tarafından farklı renklerde görülmesi. Peki sizce bu elbise ne renk?

Bu elbise ne renk? Sosyal medya ikiye bölündü

Facebook ve Twitter bir elbise fotoğrafıyla 'yıkılıyor' Tartışma yaratan ise elbisenin kadınlar ve erkekler tarafından farklı renklerde görülmesi. Peki sizce bu elbise ne renk?

01 Mart 2015 Pazar 09:30
Bu elbise ne renk? Sosyal medya ikiye bölündü
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FACEBOOK ve Twitter bir elbise fotoğrafıyla 'yıkılıyor' Tartışma yaratan ise elbisenin kadınlar ve erkekler tarafından farklı renklerde görülmesi. Peki sizce bu ekbise ne renk?
ELBİSE NE RENK?
Sözkonusu elbise hakkında çıkan tartışma, fotoğrafta 'beyaz ve altın sarısı' ve 'mavi ve siyah' göründüğü yorumları üzerine... Elbisenin rengi internette büyük bir tartışma başlatmış oldu.
Bazı kullanıcılar elbiseyi altın sarısı ve beyaz olarak algılarken, bazıları ise mavi ve siyah olarak görüyor.
NEDEN FARKLI RENKTE GÖRÜLÜYOR?
Peki insanların aynı elbiseyi farklı renkte görmelerinin nedeni ne? Bilim insanlarına göre fotoğraftaki elbisenin farklı renkte görülmesinin nedeni görsel yanılsama.
PEKİ GERÇEK RENGİ NE?
İnternet üzerinden de satılan ve bir manken üzerinde teşhir edilen elbisenin gerçek renginin mavi ve siyah olduğu anlaşıldı.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 08:32
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Bu Elbise Ne Renk?Sosyal Medya Ikiye BölündüFacebook Ve TwitterKadınlar Ve ErkeklerELBİSE
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