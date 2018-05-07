Bu ekmeğin tanesi 77 lira! 6 ay boyunca bayatlamıyor

GIDA, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 4 Mayıs günü Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde başladı. Kahramanmaraş'ın biberi, dondurması ve cevizinin de yer aldığı, Türkiye'nin değişik şehirlerinden 30'un üstünde firma tarafından stant açılan fuar, büyük ilgi gördü. Fuarın en çok ilgi gören yeri ise Giresun'un Dereli ilçesinden gelen Yakup Özyılmazel'in standı oldu. Ekmek, fasulye, mısır unu, peynir ve tereyağı gibi doğal ürünler satan Özyılmazel'in en dikkat çeken ürünü, devasa büyüklükteki ekmekleri oldu. Fırınlarda satılanların 30 katı büyüklüğündeki ekmekleri görenlerin ilk sorusu 'Bu ne ekmeği?' olurken, tadına bakanların çoğu da fuardan ekmek alarak ayrıldı.

KİLOSU 10 LİRA

Kilosu 10 lira satılan ve her biri 7,5 ile 8 kilo arasında değişen devasa büyüklükteki ekmekler, dilim dilim satışa çıkarılıyor. Teraziye koyduğu ekmeğin 7 kilo 750 gram gelmesi üzerine Yakup Özyılmazel, "Bu ekmek 77 lira" dedi. Başta ekmekleri olmak üzere ürünlerinin tamamının doğal ve organik olduğunu belirten Özyılmazel, ekmeğin ekşi maya ile yapıldığını ve bu nedenle de diğer ekmeklere göre uzun süre bayatlamayıp, tazeliğini koruduğunu söyledi.

RAF ÖMRÜ 6 AY

Fuardan da memnun kaldığını belirten Özyılmazel, ekmekleri Dereli ilçesinin Bektaş Yaylası'nda taş fırınlarda pişirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ekmeğimizin özelliği, tam buğday ununda yapılıyor olması, bir de ekşi maya kullanılması. Ekşi maya olduğu için bozulmuyor, uzun süre kullanılabiliyor. Hamuru iki gün önceden yoğuruluyor, bir müddet dinleniyor. Ondan sonra taş fırında pişiriliyor. 6 ay raf ömrü var. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. 3 ton ekmekle geldik ve şu ana kadar 1 ton civarında sattık."