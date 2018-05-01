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Bu da motosiklet motorundan araba

Gazipaşa’da eğitim veren Zeliha Tuncer Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 öğrenci, hurdaya dönmüş bir motosikletin motorundan araba yapmayı başardı

Bu da motosiklet motorundan araba

Gazipaşa’da eğitim veren Zeliha Tuncer Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 öğrenci, hurdaya dönmüş bir motosikletin motorundan araba yapmayı başardı

01 Mayıs 2018 Salı 00:07
Bu da motosiklet motorundan araba
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1.5 YIL önce başladıkları projeyi tamamlama aşamasına getiren gençler, ilk test sürüşünü yaptı. Test sürüşünü başarıyla gerçekleştiren gençlerin şimdilik tek problemi aracın geri vitesinin olmaması. Babasının hurda motosikletinin motorunu sökerek yaptıkları arabanın motorunu oluşturduklarını söyleyen Muhammet Gökkurt, “Motorumuz iki zamanlı bir motor. Benzini buradan alıyor, aküsü burada. Debriyaj, firen ve gaz pedalı önde bulunuyor. Vitesini motorun kendi şanzımanını kullanarak değiştiriyoruz. Biz motora bir diferansiyel uydurduk ve bu şekilde arabanın hareketini sağlıyoruz” dedi. Araba yapma fikrinin çıkış noktasını anlatan Gökkurt, “Biz bir davaya inandık. Üreten, gelişen Türkiye için biz de bir şeyler yapmalıyız, boş durmamalıyız, bir işin ucundan tutmalıyız diye düşündük. İki arkadaşımla bu davaya gönül verdik ve bu arabayı yaptık. Allah'a şükür bayağı bir mesafe kat ettik. Deneme sürüşümüzü yaptık. Daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum” diye konuştu. Yaptıkları arabayı suyla çalıştırmayı amaçladıklarını dile getiren Gökkurt, “Bu proje oyuncak araba fikriyle ortaya çıktı. Büyüye büyüye bu noktaya getirdik. Şimdi ise bu aracı suyla çalıştırmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar kısıtlı olduğu için belli bir noktaya kadar ilerleyebildik ama bunu başaracağız. İlk denememizi yaptık. Motoru suyla çalıştırdık ancak sistemin kurgulanması konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Allah’ın izniyle bunu da başaracağız” şeklinde konuştu. Gökkurt, geri vites sorununa da esprili bir şekilde yanıt vererek şunları söyledi: “Biz daima ileri gitmek istediğimiz için arkaya bakmayı düşünmüyoruz.” 
Arabayı yapan öğrencilerden Mücahit Şahiner de 1.5 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek benzinle çalıştırmayı başardıkları arabayı suyla çalışır hale getireceklerine inandıklarını söyledi. 
Öğrencilerden Muhammet Ali Şamil Şahiner ise, “İmam hatipli gençler olarak okulumuzun verdiği destekle bu arabayı yaptık. Daha büyük destekler verilirse biz bu arabayı suyla çalıştıracağımıza inanıyoruz” dedi.

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Zeliha Tuncer Anadolu LisesiMotoruMotosiklet
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