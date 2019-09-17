Bu da kedi operasyonu
Antalya'da zabıtanın kullandığı hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı
GÜNCEL 17.09.2019, 21:33
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, devriyeye çıkacağı sırada kullandıkları hafif ticari araçta kedi sesi duydu. Motor kaputunu açınca sesi daha net duyan ekipler, uzun süre çıkarmaya çalıştı. Zabıta ekipleri başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiyeciler, aracın motorunda dakikalarca kediyi aradı. Hem alttan hem üstten kediyi görmeye çalışan ekipler, yaklaşık 2 saat çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla aracı havaya kaldırmaya çalıştığı esnada kedi bulunduğu yerden çıkarak hızlıca uzaklaştı.
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