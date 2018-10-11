Bu da kamera 'Çukur'u! Önlemsiz çalışma tehlike saçıyor

ALANYA'NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Kuyularönü Camii’nin önünde yaşanan ilginç durumu ekranlara taşıdı. 1 ayı aşkın bir zamandır devam eden ve kamera sistemi kurulmak üzere başlatılan çalışmaların hala bir sonuca ulaşmamış olması adeta pes dedirtiyor. Çalışmalar kapsamında açılan derin ve demirlerle örülü çukurlar kentin en işlek bölgesinde gerek vatandaşın gerekse de yabancı misafirlerimizin can güvenliğini de tehlikeye atıyor.

Eğlence turizminin son derece hızlı olduğu İskele bölgesinin hemen girişinde, tabir-i caiz ise kentin kalbinde yürütülen çalışmaların bu denli yavaş ve gelişigüzel yapılması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Yetkililerin 1 ayı aşkın bir zamandır sürüncemede devam eden duruma ilişkin ne zaman müdahale edeceği ise merak konusu…

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