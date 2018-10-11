Bu da kamera 'Çukur'u! Önlemsiz çalışma tehlike saçıyor

Ekim ayını ortaladığımız şu günlerde yerli yabancı yüzlerce turist ve vatandaşlar Alanya’da güneşin, denizin ve eğlencenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Lakin Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Alanya’da kent estetiğini ve kimliğini olumsuz yönde etkileyen, yanı sıra güvenlik zafiyeti yaratan görüntüler de Dim TV (dimtv.tv) kameralarına yansımaya devam ediyor 

Bu da kamera 'Çukur'u! Önlemsiz çalışma tehlike saçıyor
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ALANYA'NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Kuyularönü Camii’nin önünde yaşanan ilginç durumu ekranlara taşıdı. 1 ayı aşkın bir zamandır devam eden ve kamera sistemi kurulmak üzere başlatılan çalışmaların hala bir sonuca ulaşmamış olması adeta pes dedirtiyor. Çalışmalar kapsamında açılan derin ve demirlerle örülü çukurlar kentin en işlek bölgesinde gerek vatandaşın gerekse de yabancı misafirlerimizin can güvenliğini de tehlikeye atıyor. 
Eğlence turizminin son derece hızlı olduğu İskele bölgesinin hemen girişinde, tabir-i caiz ise kentin kalbinde yürütülen çalışmaların bu denli yavaş ve gelişigüzel yapılması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Yetkililerin 1 ayı aşkın bir zamandır sürüncemede devam eden duruma ilişkin ne zaman müdahale edeceği ise merak konusu…

Haberin detayları Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

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