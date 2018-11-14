Bu da çekirdeksiz avokado

MURATPAŞA Çarşamba Pazarı tezgâhlarında zengin kremalı tada sahip parmak şeklindeki çekirdeksiz avokado müşterilerden yoğun ilgi gördü. 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, 90'lı yılların başında Akdeniz bölgesinde üretilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarıyla avokado, coğrafi işareti Alanya'ya kazandırdı. Dünyada yaklaşık 500 çeşit avokadonun 47 çeşidi Alanya'da yetişiyor.

ÇAM FISTIĞI TADINDA AVOKADO

Pazar tezgâhlarında yerini alan çekirdeksiz avokado çeşidi ise görenleri şaşırttı. 3 yıldır avokado satan Abdullah Hallah, Alanya'dan getirdiği çeşitli avokadoları çarşamba pazarında satmaya başladı. Avokadonun A, B, C, E ve K vitaminlerine sahip olduğunu anlatan Hallah, obezite, diyabet, kalp hastalığının tedavisinde yardımcı olduğu gibi sağlıklı cilt ve saç için de fayda sağladığını anlattı. Tezgahında bulunan çekirdeksiz avokado hakkında bilgi veren Abdullah Hallah, “Çekirdeksiz avokado kiloyla satılıyor ve fiyatı daha uygun. Normal avokadonun içinde çekirdek olduğu için onu tane hesabıyla veriyoruz. Çekirdeksiz avokadonun farkı tadı. Yediğinizde hem avokado hem de çam fıstığı tadını alıyorsunuz. Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Çekirdeksiz avokado bir parmak uzunluğuna denk geliyor. Alışagelmiş avokadoyla aynı ağaçta yetişiyor. Çekirdeksiz avokadoyu 2-3 yıldır keşfettiler. Müşteriler çekirdeksiz avokadoyu gördüklerinde merak edip alıyor" dedi.