'Bu bir provokasyon'

'OYUNA GELMEYELİM'
Alanya Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Fahri Yiğit ise "Bu, olmaması gereken bir durum ve bence bir provokasyon. Oyuna gelmeyelim" dedi. Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı
Anjelika Anzhela da "Kurtuluş Kilisesi Derneği'nin Ruslar'la hiçbir alakası yok. Bu kanun dışı bir hareket ve hiçbir Rus asla böyle bir şey yapmaz" dedi.
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