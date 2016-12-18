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'Bu bir provokasyon'

Camilerin kütüphanelerinden İncil çıkması Alanya'da herkesi şok etti, Yabancılar Meclisi, Hür-Türk ve Rus derneğinden de tepkiler geldi

'Bu bir provokasyon'

Camilerin kütüphanelerinden İncil çıkması Alanya'da herkesi şok etti, Yabancılar Meclisi, Hür-Türk ve Rus derneğinden de tepkiler geldi

18 Aralık 2016 Pazar 23:32
'Bu bir provokasyon'
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ALANYA Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu "Herkesin din özgürlüğü var ancak misyonerlik özgürlüğü yok. Alanya, her milletten insanın, farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Bu atmosferin bozulmasına müsaade etmeyiz. Alanya'da kiliseler var ancak herkes haddini iyi bilecek. Kimse bu ülkede misafir olduğunu unutmayacak" dedi. 

'OYUNA GELMEYELİM'

Alanya Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Fahri Yiğit ise "Bu, olmaması gereken bir durum ve bence bir provokasyon. Oyuna gelmeyelim" dedi. Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı
Anjelika Anzhela da "Kurtuluş Kilisesi Derneği'nin Ruslar'la hiçbir alakası yok. Bu kanun dışı bir hareket ve hiçbir Rus asla böyle bir şey yapmaz" dedi. 

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İncilYabancılar MeclisiHür-TürkRus
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