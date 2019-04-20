Bu besin, kanserli hücrelerin korkulu rüyası!

Çağımızın en korkulan hastalıklarından biri olan kanseri önlemek için doğa bize birtakım çareler sunuyor. İşte, kanser hücrelerinin başlıca düşmanı olan 9 besin...

Bu besin, kanserli hücrelerin korkulu rüyası!
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Spirulina yosunu
Spirulina yosunu
B, E, K vitaminleri ve beta karoten bakımından zengindir. Bünyesinde bulundurduğu demir ve magnezyumla da birlikte özellikle meme kanseri hücrelerinin gelişimini engellediği görülmüştür.
2
Zerdeçal
Zerdeçal
Zerdeçal, doğada bulunan en güçlü anti-oksidanlardan biri olan kürkümini barındırır. Anti-inflamatuvar etkisi sayesinde kanser hücrelerini engeller.
3
Yeşilçay
Yeşilçay
Damar sistemi hücreleri üzerinde etkili olan yeşil çay, kanser hücrelerinin üremesini engeller.
4
Üzüm
Üzüm
Anti-oksidan bakımından oldukça zengin olan üzüm, özellikle bağırsak yolundaki kanser hücrelerinin büyümesini engelleme özelliğine sahiptir.
5
Sarımsak
Sarımsak
Sarımsağa aromasını ve tadını veren 'alisin' maddesi dünyanın en güçlü anti-oksidanıdır. Ayrıca, 6 farklı tümör türüyle savaştığı kanıtlanan mantar, kanser hücrelerini yalnızca 24 saatte öldürüyor.
6
Turp
Turp
Roka, brokoli, lahana, turp, kıvırcık gibi sebzeler, vücutta çözüldüğünde kanser hücreleriyle savaşan içeriklere sahiptirler. Aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da zengindirler.
7
Domates
Domates
İçerdiği lökopen sayesinde kanserle savaşır.
8
Mantar
Mantar
Anti-kanser etkiye sahip 50'den fazla mantar türü olduğu tespit edildi. 5000 yıldan uzun bir süredir medikal alanda kullanılan mantarın çeşitli kanser türleri üzerinde etkisi kanıtlanmıştır.
9
Zencefil
Zencefil
Zencefilin anti-inflamatuvar özelliği sayesinde tümör hücrelerini yüzde 56 oranında azalttığı gözlenmiştir.
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