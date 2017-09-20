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Bu atlar ücretsiz!

Karaman'da Karadağ'daki yılkı atlarının toplanması için yapılan ihalenin ardından yaklaşık 200 at yakalandı. Toplamda 1000'i aşkın atın yakalanması hedefleniyor. Atların ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı

Bu atlar ücretsiz!

Karaman'da Karadağ'daki yılkı atlarının toplanması için yapılan ihalenin ardından yaklaşık 200 at yakalandı. Toplamda 1000'i aşkın atın yakalanması hedefleniyor. Atların ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:16
Bu atlar ücretsiz!
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TÜRKİYE'NİN endemik türlerinden olan ve nesli hızla tükenen Anadolu Yaban Koyunu, koruma altına alınarak, mera ve yayla bakımından zengin olan Karaman’da bulunan Karadağ bölgesine yerleştirilmişti. Ancak buradaki sayıları binin üzerinde olan yılkı atlarının, yaban koyunlarının su ve otladıkları alanları tahrip ettiği saptandı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü tarafından ‘Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi’ kapsamında atlarının bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi için çalışma başlattı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Çalışma kapsamında geçtiğimiz ay atların yakalanması için ihaleye yapıldı. Dört firmanın katıldığı ihaleyi 368 bin lirayla en düşük fiyatı veren Kuzeyas Grup kazandı. İhaleyi kazanan firma bu ayın başında atların yakalanması için çalışmalarına başladı. Dağın zirvesindeki kısıtlı su kaynağına su içmeye gelen atlar, at seyisleri tarafından zarar verilmeden gruplar halinde yakalanıyor. Burada yakalanan atlar daha sonra kamyonlarla dağın ortasında bulunan meralık alanındaki çitlerle çevrilen çiftlikte toplanıyor.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Firma; sayıları 1000’i aşan atın bulunduğu dağda, şu ana kadar 200’e yakınını yakaladı. Yakaladıkları üç atı kısa sürede eğiten seyisler, eğittikleri atlara binerek arazide tur attı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İSTEYENLERE ÜCRETSİZ VERİLECEK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Karaman Şube Müdürlüğü ‘Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi’ kapsamında yakalanan atların bir kısmını yapılan kontrollerin ardından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verecek. Yetkililer, atların verilecek olmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine ciddi bir talebin geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılkı Atı
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