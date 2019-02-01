BTK'den ASELSAN'a uydu deneme izni

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ASELSAN'a İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla geliştirdiği ASELSAT küp uydusu için deneme izni verildi.

BTK'den ASELSAN'a uydu deneme izni
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, BTK'nin, Türkiye'nin Küp Uydu teknolojisinin geliştirilmesini  desteklemek amacıyla ASELSAN'a  ASELSAT küp uydusu için test izni verdiğini  söyledi.
ASELSAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen  ASELSAT uydusunun, uzay araştırmaları için yapılan yaklaşık 1 kilogram ve  kenarları 10 santimetre olan küçük nano küp uydusu olduğunu anlatan Sayan, şöyle  konuştu:

"Üzerinde bulunan optik görev yükü (kamera) ile dünya üzerindeki  herhangi bir bölgenin görüntüsünü alarak kaydedecek ve İTÜ Uydu Haberleşmesi ve  Uzaktan Algılama Merkezi Yer İstasyonuna (UHUZAM) ait iletişim konisi içerisinden  geçerken aldığı görüntüleri yer istasyonuna üzerindeki X-Bant Verici aracılığıyla  indirecek."

Sayan, ASELSAT Küp Uydu Projesiyle ASELSAN tarafından geliştirilen  X-Bant Verici'nin yörüngedeki görevi sırasında doğrulamasının gerçekleştirilmesi  ve ASELSAN ürünlerine tarihçe kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

ASELSAT Küp Uydu Geliştirilmesi Projesinin, ASELSAN'ın kendi  kaynaklarıyla finanse edildiğine dikkati çeken Sayan, uydu geliştirme  çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca eski adıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İstanbul Teknik Üniversitesi  Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından geliştirilen UBAKUSAT küp  uydusu için de izin verildiğini anlatan Sayan, UBAKUSAT uydusunun yörüngedeki  yerini aldığını kaydetti.

Dragon uzay aracıyla fırlatılan UBAKUSAT'ın yaklaşık 3 kilogram  ağırlığında, 10x10x34 santimetre boyutlarında tasarlanan ve görev yükü olarak bir  transponder ve radyasyon ölçüm yapacak kart taşıdığını belirten Sayan, ses verisi  transferinde kullanılacak küp uydunun yörüngede 1 ila 2 yıl arası görev  yapmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Sayan, BTK tarafından her iki uydu için de  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde kayıt işlemlerinin tamamlandığını  belirtti.

Sayan, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM)  tarafından geliştirilen STM LAGARİ Uydu Projesi için de test denemelerine izin  verilmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü dile getirdi.

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