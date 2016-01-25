BŞB'ye ceza yargıdan döndü

25 Ocak 2016 Pazartesi 23:38
ALANYA Belediye Zabıtası, ilçedeki Hacıbaba Mezarlığı'nda ot temizliği yapan Büyükşehir aracına moloz döktüğü iddiasıyla ceza kesmişti. Büyükşehir, bu cezayı yargıya taşıdı. Bir moloz yığınının kenarına park etmiş Büyükşehir aracına kesilen çöp cezası, Alanya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, ceza ekinde sunulan park etmiş araç fotoğraflarını delil olarak kabul etmedi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53