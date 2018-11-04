BŞB’den ödüllü Instagram yarışması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi (BŞB) tarafından düzenlenecek yarışmada #AntalyaDahaGüzel etiketiyle yapılan paylaşımlar jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenler 5 yıldızlı otelde 3 gün tatille ödüllendirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ödüllü Instagram yarışması düzenliyor. 'Sizce de Antalya Daha Güzel Değil mi?' başlığıyla düzenlenecek yarışmada, son yıllarda yaşanan değişim ile çağdaş ve modern bir görünüme kavuşan dünya kenti Antalya'nın bu güzelliğini yansıtan fotoğraflar #AntalyaDahaGüzel etiketiyle paylaşılacak.

ÖDÜL 5 YILDIZLI OTELDE 3 GÜN TATİL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tasarım Ofisi Sanat Yönetmeni Bahadır Bahattin Yıldırım, Türkiye Tanıtım Elçisi, Instagrammer Önder Koca, M360 Kreatif Direktörü Instagrammer Ramiz Coşkun ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı Öner Şan'dan oluşan jüri, 30 Kasım'a kadar #AntalyaDahaGüzel etiketiyle paylaşılan fotoğrafları değerlendirecek. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu ilk üçe giren fotoğrafların sahipleri sömestr tatilinde ailesi ile birlikte 5 yıldızlı otelde 3 gün tatil kazanacak. Instagram'da en çok beğeni alan 25 kişiye de Land of Legends Tema Parkı'na giriş bileti verilecek.