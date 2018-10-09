BŞB'ye Gazipaşalı talip

ASLEN Gazipaşalı olan Ümit Uysal, şöyle devam etti: “Parası olmadığı için üniversiteye hazırlanamayan gençler, sosyal yaşama katılamayan engelliler, emekli olduktan sonra unutulan yaşlılar, asgari ücretle çalıştığı için çocuğunu kreşe gönderemeyen anneler ve şiddet gören kadınlar, kısacası Antalya’daki mazlum ve mağdurlar için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talibim. Partim aday gösterir, halkımız da uygun görür seçerse, 19 ilçemizde yeteri kadar üniversiteye hazırlık kursu, kreş, yaşlı evi, engelsiz kafe, aşevi ve evde bakım hizmet merkezi açmak, turistin şehir içine girdiği, 12 aya yayılan turizm, Antalya tarımının ihracattan daha fazla pay almasını sağlamak ve Antalya’mızın ekonomisini büyütmek için geliyorum.”