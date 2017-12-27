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BŞB'lerde en az trafik Antalya'da

Türkiye, beş büyük şehrin trafik yoğunluğu analizi yapıldı. Analize göre İstanbul, sürücülerin en çok trafik çilesi çektiği şehir olurken, İzmir'in hafta içi bazı saatlerde İstanbul'u bile geçtiği gözlemlendi

BŞB'lerde en az trafik Antalya'da

Türkiye, beş büyük şehrin trafik yoğunluğu analizi yapıldı. Analize göre İstanbul, sürücülerin en çok trafik çilesi çektiği şehir olurken, İzmir'in hafta içi bazı saatlerde İstanbul'u bile geçtiği gözlemlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:39
BŞB'lerde en az trafik Antalya'da
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EN az trafik ise Antalya’da kaydedildi. Yandex Navigasyon yaptığı araştırmayla en kötü ve en iyi trafiğe sahip olan büyük şehirleri belirledi. Türkiye’nin beş büyük şehrin trafik haritasının çıkarıldığı çalışmada, hafta içinde ve hafta sonunda meydana gelen trafik yoğunluk derecelerini ölçüldü. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya’da yaşanan trafik yoğunluğunu, iş hayatının ve eğitim-öğretim hayatının hareketlendiği Eylül ayından Kasım ayının sonlarına kadar (11 Eylül-26 Kasım 2017 tarihleri arasında) analiz edildi.
İSTANBUL’DA EN YOĞUN GÜNLER ÇARŞAMBA VE CUMA
Analizde İstanbul’da trafiğin en sıkışık olduğu saatler, hafta içinde herkesin işe ya da okula gittiği sabah saatleriyle eve döndüğü akşam saatleri olarak belirlenirken, Cumartesi günleri de yüksek yoğunluk derecesiyle dikkat çekti. Megakent İstanbul, Türkiye’nin en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında zirvede yer aldı. İstanbul’da hafta içi akşam saatlerinde ortalama trafik yoğunluğu 10’luk derecelendirme sisteminde 7’ye kadar çıktı. Söz konusu yoğunluk özellikle Çarşamba ve Cuma akşamları daha da arttı.
İZMİR’DE TRAFİK YOĞUNLUĞU İSTANBUL’U GEÇTİ
Haftalık ve günlük analizine göre İstanbul’dan sonra en yoğun trafiğe sahip olan şehir ise İzmir oldu. İzmir’de özellikle Cuma günleri akşam saatlerinde 5 dereceye yaklaşan yoğunluklar yaşandı. Ayrıca İzmir’in trafik yoğunluğu, hafta içi 12.00-15.00 saatleri arasında İstanbul’u bile geride bıraktı.
ANTALYA EN YAŞANABİLİR BÜYÜK ŞEHİR 
Trafik yoğunluğu bakımından sıralamada İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara ve Bursa illeri geliyor. Ankara’da trafik sıkışıklığı İzmir’in biraz altında seyrederken, Bursa’da hafta sonları Cuma akşamından başlayarak 4 derecenin üstüne tırmanan ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Antalya ise analizin yapıldığı tarihlerde, beş büyük şehir arasında en az trafiğin olduğu şehir olarak belirlendi. Antalyalılar haftanın her günü, yoğunluğu 2 dereceyi bile bulmayan son derece rahat bir trafikte yaşamlarını sürdürdü.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 21:43
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeİstanbul
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