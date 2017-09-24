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BŞB'den spor kompleksi atağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü kampüsü içinde kente spor kompleksi kazandıracak.

BŞB'den spor kompleksi atağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü kampüsü içinde kente spor kompleksi kazandıracak.

24 Eylül 2017 Pazar 22:03
BŞB'den spor kompleksi atağı
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından Sedir Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde yaptırılacak spor kompleksinin temel atma törenine Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Menderes Türel, Antalya'nın gençlerine çok güzel bir tesis kazandıracaklarını söyledi. Hedeflerinin kenti spor şehri yapmak olduğunu belirten Türel, Antalya'nın sporcularıyla dünyada konuşulan bir şehir olması gerektiğini anlattı. Türel, "Yağlı güreşte nasıl adı varsa her dalda Antalya'nın sporcularının isimlerinden bahsettirmek istiyoruz. Antalya'da sporda da lider bir şehir olacaktır. İnşallah yeni şampiyonlar çıkaracağız, bu tesisler bu amaç içindir" dedi.
‘ESKİDEN TÜREL DEYİNCE’
Başkan Menderes Türel, Antalya'da yeni bir dönem başladığını da söyledi. Eskiden 'Türel deyince' akla kavşaklar, tramvaylar geldiğini belirten Türel, "Şimdi Türel deyince akla spor salonları, müzeler, sportif başarılar, aile merkezleri akla geliyor. Eskiden altyapı belediyeciliği önde idi şimdi sosyal belediyecilik ön plana çıkıyor. Her sahada çocuklar için güzel bir gelecek hazırlıyoruz. 'Spor yapamıyorum' diye bir mazeret olamaz" diye konuştu.
GÖZÜNÜZÜ AÇIN
Spor kompleksinde sadece salonlar olmayacağını kaydeden Menderes Türel, burada çocuk kreşi ve sağlık merkezi olacağını da söyledi. Temelini atacakları başka spor kompleksleri olduğunu anlatan Türel, "Bizim Antalya'da spor tesislerini ortadan kaldıracağımızı söylüyorlardı, onlara sesleniyorum; gözünüzü açın buralarda neler yaptığımıza bakın. Burası 20 milyon liralık bir bütçe ile gerçekleştirilecek. Bizden önceki yönetimin 1 yıllık toplam yatırım bütçesi 23 milyon lira idi, şimdi biz sadece 20 milyonluk yatırımı burada yapıyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Menderes Türel ve protokol üyeleri, ilk harcın döküldüğü butona bastı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiOrman Bölge Müdürlüğü
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