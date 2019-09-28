BŞB'den sinemaya davet

Meryem KANBEROĞLU

26 EKİM-1 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, festival öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Altın Portakal Sinema TIR’ı ilçelerde ücretsiz gösterim yapacak. Antalya’nın 19 ilçesinde 27 Eylül-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerde bir birinden güzel filmler sanatseverlerle buluşturulacak. Altın Portakal TIR’ı etkinlik kapsamında 29 Eylül Pazar günü (Yarın) Mahmutlar Mahallesi, Cumartesi Pazarı’nda sahnelerini açacak. Saat 20.00’de gösterime sunulacak film ise büyük beğeni toplayan "Organize İşler Sazan Sarmalı." Altın Portakal TIR’ı 30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise Alanya Şelale Meydanı’nda küçük büyük herkesin büyük ilgisini çeken Güldüy Güldüy Show Çocuk Ekibi’nin oynadığı “Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmle izleyicinin karşısına çıkacak. Yetkililer, ücretsiz olan etkinliğe tüm vatandaşları davet ettiler.