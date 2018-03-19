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BŞB'den 'Organik' kursu

'Kültür Solucanı Yetiştiriciliği Eğitimi' ile vatandaşlar organik tarım ve organik gübreye teşvik ediliyor

BŞB'den 'Organik' kursu

'Kültür Solucanı Yetiştiriciliği Eğitimi' ile vatandaşlar organik tarım ve organik gübreye teşvik ediliyor

19 Mart 2018 Pazartesi 21:23
BŞB'den 'Organik' kursu
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK), Antalyalıların mesleki eğitimlerini destekleyen ve iş sahibi yapan ASMEK gelecek vaat eden yeni iş sektörlerini programına alarak eğitim veriyor. ASMEK’in bu dönem açtığı ‘Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi Kursu’, vatandaşlara yeni bir iş fırsatının kapılarını aralıyor. Kurs bünyesinde eğitim alanlara, kültür solucanı yetiştirmek için gereken bilgi, beceri ve donanımı kazandırılması hedefleniyor. Kursiyerler, solucan çiftliği işletmelerinde bulunan makine ve ekipmanları kullanmasını, kültür solucanının besin maddelerini tanıması ve kullanmasını öğreniyor, ürün güvenliği ve kritik kontrol noktalarını tanıyor. Vermikompost ve gübreleri öğrenerek, bitkilerin besin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi oluyor. 
'SERALARI AYIRIP GÖZLEMLİYORUZ'
ASMEK kurs öğreticisi Dilara Tomaç, kurs ile amaçlarının vatandaşları bir meslek sahibi yapmanın yanında organik tarımı ve organik gübreyi yaygın bir hale getirmek olduğuna vurgu yaptı. Tomaç, 'Kırmızı Kaliforniya' tipi solucanların yetiştirilmesi ve gübre üretmesi konusunda kursiyerlerimize sınıflarda teorik, seramızda da pratik eğitim veriyoruz. Solucan gübresi bitkiler için çok avantajlı bir üründür. Bir çiftçiye sağlanabilecek en ideal gübredir. Sulama maliyetini yüzde 40 azaltır. Solucan gübresi ile toprak kimyasal gübrenin zararlarından arındırılıp, eski verimine kavuşturulabilir. Ürün kalitesi, verim ve insan sağlığı için solucan gübresinin çok önemli bir üründür” dedi. Tomaç, serayı organik solucan gübresiyle yetişen ve normal gübre ile yetişen ürünler olarak ikiye ayırdıklarını ve farkları gözlemlediklerini de belirtti. 
'KENDİ TESİSİMİ AÇACAĞIM'
Kursiyerlerden Memduh Yerlikaya ise, solucan gübresi üretimi hakkında profesyonel ve bilimsel eğitim almak için ASMEK’in kursuna geldiğini ifade etti. Yerlikaya, “Bu işi daha hatasız, bilinçli ve verimli şekilde yapmak için kursa geldim. Burada 'Kırmızı Kaliforniya' tipi solucanları yetiştirme ve üremesi konusunda bilgi alıyoruz. Bu tür solucanlar çok hızlı ürüyor ve çok yararlı. Hastalıklardan korur, kökleri güçlendirir, daha sağlıklı meyve sebze oluşumuna katkı sağlar. Solucan gübresi üretimi aslında çok kazançlı gelir getiren bir iştir. Hammaddesi bedava. Kurstan sonra kendi üretim tesisimi açacağım” diye konuştu.
'SOLUCAN GÜBRESİYLE ESKİ TATLARA KAVUŞUYORUZ'
Daha önce amatör olarak solucan üretimi işine başladığını söyleyen kursiyer İbrahim Orhan, "ASMEK’in açmış olduğu kursu duyunca hemen kayıt oldum. Bu işin detaylarını, inceliklerini bilmediğiniz noktalarını daha bilimsel şekilde öğrenmek için fırsat oldu. Çocukluğumuzdan beri, 'Nerede o eski domatesin, meyveninin, sebzenin tadı'  diye. İşte bu gübreyle o tatlara yeniden kavuşuyoruz. Solucan yetiştiriciliği işinin artık desteklenen ve teşvik edilmesi gereken bir sektör olduğunu görüyoruz. Bu kurs en güzel kanıtı. Yıldızı parlayan bir sektör haline geldi. Özellikle Avrupa’da bu üretim çok yaygın, insanlar balkonlarında, hobi bahçelerinde bunu yetiştiriyor” ifadelerini kullandı.

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