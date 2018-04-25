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BŞB'den kaldırım ayarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, turizm sezonu öncesi Alanya’da son rütuşları yapıyor

BŞB'den kaldırım ayarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, turizm sezonu öncesi Alanya’da son rütuşları yapıyor

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:17
BŞB'den kaldırım ayarı
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BÜYÜKŞEHİR sorumluluk alanı içinde yer alan bulvar, cadde, kaldırım ve yollarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 25 Metreli Yol, Oba Mahallesi, Fatih Caddesi, Konaklı ve Türkler mahallelerindeki yol ve kaldırımlarda bozuk olan parkeler kaldırılarak yerine yenileri konuluyor.
'ARAÇLAR VE YAYALAR RAHATLAYACAK'
Yaz aylarıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin artacağı Alanya’da gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yörede yaşayan vatandaşların da daha rahat ve düzenli cadde ve kaldırımlarda yürümeleri için oluşturulan ekipler, yoğun bir mesai ile yol ve kaldırım standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cadde ve kaldırımlar turizm sezonuna hazır hale getirilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAlanya Hizmet Birimi
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