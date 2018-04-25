BŞB'den kaldırım ayarı

BÜYÜKŞEHİR sorumluluk alanı içinde yer alan bulvar, cadde, kaldırım ve yollarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 25 Metreli Yol, Oba Mahallesi, Fatih Caddesi, Konaklı ve Türkler mahallelerindeki yol ve kaldırımlarda bozuk olan parkeler kaldırılarak yerine yenileri konuluyor.

'ARAÇLAR VE YAYALAR RAHATLAYACAK'

Yaz aylarıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin artacağı Alanya’da gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yörede yaşayan vatandaşların da daha rahat ve düzenli cadde ve kaldırımlarda yürümeleri için oluşturulan ekipler, yoğun bir mesai ile yol ve kaldırım standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cadde ve kaldırımlar turizm sezonuna hazır hale getirilecek.

