BŞB'den ihtiyaç sahiplerine destek

BU merkezlerden 4 yılda 95 bin vatandaş faydalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım merkezleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor. Ekonomik yetersizlik içindeki vatandaşlar Varsak ve Yenimahalle'de bulunan yardım merkezlerinden kıyafet ve ev eşyası gibi ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebiliyor. Yardımseverler tarafından bağışlanan ev eşyası, giysi ve kırtasiye malzemeleri, belediye ekiplerince toplanarak sosyal yardım merkezlerine ulaştırılıyor.

YENİSİNİ ARATMIYOR

Burada yaş grubu ve cinsiyete göre ayrılan kıyafetler yıkanıp, ütülenip paketlendikten sonra barkodlanıyor. Yenisini aratmayan giysiler Sosyal Yardım Merkezlerinin raflarında beğeniye sunuluyor. Ev eşyaları ise sosyal hizmet uzmanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

BİR TELEFON YETERLİ

Sosyal Yardım Merkezleri'nden 2014-2017 yılları arasında toplam 95 bin vatandaş yararlandı. İhtiyaç sahipleri, gece elbisesi, gelinlik ve yöresel kıyafetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ikinci el ve kullanılmamış giysinin yer aldığı merkezlerden üç ayda bir yararlanabiliyor. Bağış yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 326 57 84 - 323 48 58 veya 326 12 31 numaralı telefonları aramaları yeterli.