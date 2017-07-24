BŞB'den çevreci uygulama

KİMYASAL gübre yerine organik gübre kullanımına geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, böylece verimi arttırmanın yanı sıra sağlıklı bir çevre oluşmasına da katkı sağlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, çevreyi korumak amacıyla kimyasal gübre kullanımını en aza indirerek bakteriyel gübre kullanımına geçti. Bitkinin temel ihtiyacı olan azot ve fosforu organik yollardan karşılayan, verimi ve hastalıklara karşı direnci artıran bakteri içerikli gübreler Alanya’daki park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmaya başlandı.
TAMAMEN ORGANİK
Alanya’da kullanılan bakteriyel gübreler, ilaç ve sulama masrafını azaltırken, toprağı zenginleştiriyor. Tamamen organik olan bu gübreler, bitkinin büyümesini, çiçek açmasını, hızlandırıp, hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Bitki gelişimini doğrudan etkilemenin yanı sıra toprakta atık bırakmayan, yer altı sularını kirletmeyen bakteriyel gübreler insan sağlığına zararsız ve çevre koruma konusunda öncülük ediyor.
BİLİMSEL GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Alanya’daki peyzaj ve park alanlarının daha da güzelleşmesi için yoğun çaba ve emeğin yanında bilimsel gelişmeleri takip ederek uyguluyor. Bu da Alanya’daki yeşil alanların daha sağlıklı ve güzel görünmesine büyük katkı sağlıyor.
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