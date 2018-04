BŞB'den 87 konteyner ev

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa'dan Kaş'a kimi çadırda, kimi barakada yaşam mücadelesi veren 87 vatandaşa konteyner ev hediye ederek, sıcak ve konforlu bir yuvaya kavuşturdu. İçerisinde mutfak, banyo ve oda bulunan konteyner evler vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu yardımlar kapsamında Korkuteli'de evi yıkılan ve kalacak yeri olmayan Ayşe Alagöz'e (77) de konteyner ev verildi ve Ayşe Nine sokakta kalmaktan kurtuldu. Yaşamlarını derme çatma bir barakada sürdüren Doyran sakini Mehmet Sek (84) ve eşi Zeynep Sek (74) de Büyükşehir'in konteyner ev yardımıyla sağlıksız koşullarda yaşamaktan kurtarıldı. Konyaaltı ilçesi Kır Mahallesi'nde neredeyse yıkılmak üzere olan, iki katlı bir evde zor şartlarda yaşamını sürdüren Hafise Nine (75) de sıcak yuva hayaline Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuştu. Kaş'ta naylon çadırda yaşam mücadelesi veren Hüseyin Keklikçi (84) de konteyner ev yardımı ile sefaletten kurtarıldı.

AFETZEDELER AÇIKTA BIRAKILMADI

Afetlerde de vatandaşların ilk yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi oldu. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta yaşanan hortum felaketinde seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi evleri hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş vatandaşlar için çok kısa sürede konteyner evler kurarak afetin yaralarını sardı, vatandaşın mağduriyetini en aza indirdi.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İlyas Çopur, “Antalya'da kimin neye ihtiyacı varsa anında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin. Büyükşehir Belediyesi olarak, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Gazipaşa'da her an yıkılma tehlikesi olan taş evde yaşam mücadelesi veren Emine Nine'den Kaş'ın Çavdır Mahallesinde naylon çadırda yaşayan Hüseyin amcaya kadar yardıma muhtaç kim varsa onun yanında olmaya çalışıyoruz. Kimseyi aç, açıkta bırakmıyoruz" dedi.