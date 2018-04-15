BŞB caddeleri yeniliyor

Toygar DİM
CADDE üzerinde parkeler kaldırıldıktan sonra altyapı çalışmaları tamamlanarak, sıcak asfaltın ilk katı döküldü. Park ve bahçelerden sorumlu ekipler de caddedeki refüjlerde bulunan sulama sistemlerini yeniledi. Ayrıca ekipler refüjlerde toprak dolgu çalışmalarını da yaptı. Vidanjörlerle yıkanan caddede bulunan altyapı bacalarına bakım yapılarak cadde ikinci kat sıcak asfalta hazır hale getirildi. Asfalt çalışması önümüzdeki hafta, işi alan firma tarafından yapılacak. Böylece İstiklal Caddesi yeni sezona hazır hale gelecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.