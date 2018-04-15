BŞB caddeleri yeniliyor

Toygar DİM

CADDE üzerinde parkeler kaldırıldıktan sonra altyapı çalışmaları tamamlanarak, sıcak asfaltın ilk katı döküldü. Park ve bahçelerden sorumlu ekipler de caddedeki refüjlerde bulunan sulama sistemlerini yeniledi. Ayrıca ekipler refüjlerde toprak dolgu çalışmalarını da yaptı. Vidanjörlerle yıkanan caddede bulunan altyapı bacalarına bakım yapılarak cadde ikinci kat sıcak asfalta hazır hale getirildi. Asfalt çalışması önümüzdeki hafta, işi alan firma tarafından yapılacak. Böylece İstiklal Caddesi yeni sezona hazır hale gelecek.

