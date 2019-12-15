BŞB Başkanı Böcek'ten Dim'e kutlama
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e bir kutlama mesajı gönderdi
GÜNCEL 15.12.2019, 18:55
BAŞKAN Böcek, mesajında aynen şu ifadelere yer verdi: "Sayın Mehmet Ali Dim. Gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırmak ve dayanışmayı geliştirmek hedefiyle çıktığınız yolda Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı olarak önemli çalışmalara imza atacağınızdan eminim. KGK çatısı altında ulusal ve uluslararası alanda meslektaşlarınız için hayata geçireceğiniz projelerde sizin şahsınızda yönetim kurulunuz başta olmak üzere tüm ekibinize başarılar diliyorum."
Dim ise "Nazik kutlama mesajı için Antalya BŞB Başkanı, değerli dostum Muhittin Böcek Bey'e çok teşekkür ederim" dedi.
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