Brandalar kalktı! Gizemli kazının yapıldığı evden ilk görüntü

MERSİN'İN Tarsus İlçesi'nde 1 yıldır devam eden gizemli kazının dün akşam bitmesinin ve bugün brandalarının sökülmesinin ardından kazı alanı ilk kez görüntülendi. Kazı sırasında evleri hasar gören mahalle sakinleri ise kazının bitmesine sevindi.

BRANDALAR SÖKÜLDÜ

Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi'ndeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren ve "gizemli kazı" olarak bilinen çalışmalar sona erdi. Dün akşam saatlerinde kazı çalışmaları kapsamında açılan çukurlar hafriyatla kapatıldı. Bugün ise gizli yürütülen kazı çalışmalarının yapıldığı evin çevresine çekilen brandalar söküldü ve polis ekipleri bariyerlerini toplayarak ayrıldı.

EV İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Daha sonra ise İHA ekibi kazı evine girerek kazı yapılan yerleri görüntüledi. Evin bahçesinde 4 büyük çukurun olduğu görülürken evin içerisinde ise 1 büyük çukurun kapatıldığı görüldü. Elektrik ustaları ise evin tesisatını yeniliyor.

"SEVİNDİK BİTMESİNE"

Evi kazıda zarar gören, Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine sevindiğini belirterek, "Dün haber gelmiş, kazıyı bitirdiler ve kapatıyorlardı. Bir şey diyemem. İlk gelenler çıkarıp götürüyorlardı ama ne götürüyorlardı bilemem. Bilmiyoruz, görmüyoruz, ne götürdüler. Kazının bitmesi iyi oldu. Evlerimizin altı kazıldı. Her an evlerimiz yıkılabilir. Kiraya çıkamıyoruz. Biz evimizde kalıyoruz. Sevindik haliyle bitmesine" diye konuştu.

"SIR ÖYLE KAPANDI GİTTİ"

Çevre esnafı ise, "Bıraktılar gittiler. Kazı işi bitti. Hazine mi götürdüler, ne götürdüler bilmiyorum. Giriş-çıkış serbest. Onların bize, bizim onlara zararımız olmadı. Evlerde çatlak varmış, geldiler bize dükkanınız da var mı dediler, yok dedik. Kapandı olay. Sır öyle kapandı gitti" ifadelerini kullandı.

YANINDAKİ EVLER MÜHÜRLENMİŞ

Öte yandan, kazı yapılan evde oturan kişilerinde yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Kazı yapılan ev sahibinin evde olmadığı görülürken, kazı yapılan yerin yanındaki evlerin mühürlenmiş olması dikkat çekti.