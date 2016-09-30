Bozdağ açıkladı! Kesinlikle istihdam edilmeyecek

"FETÖ yada PKK mensupları devletin içinden tek tek ayıklanacaktır. Bu devlete değil terör örgütlerine sadakati olanlar devlette istihdam edilmeyecektir. Bu ülkeye ihanet edenler endişe etsin."

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Atatürk Kültür Merkezinde 13. Ankara İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuşuyor.

Bozdağın açıklamalarından önemli mesajlar

Türkiye 100 yıl geri gitmekten kurtuldu.

Türkiye'de darbe olmaması yöneticilerin ana vazifesidir.

Devletin kurumları, içerimizden gelecek darbe girişimlerine karşı bile en etkin biçimde donatılmıştır.

Devletler, sadakatlerinden şüphe ettikleri kamu görevlilerini çalıştırmak durumda değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. ABD bunu yapar mı? Türkiye adımlarını kararlılıkla atmaya devam edecektir. FETÖ yada PKK mensupları devletin içinden tek tek ayıklanacaktır. Bu devlete değil terör örgütlerine sadakati olanlar devlette istihdam edilmeyecektir. Bu ülkeye ihanet edenler endişe etsin."

Teröre bulaşmamış olanlar endişe etmesin

"Gülen yalancıların şahıdır"

Fetullah Gülen, yalancıların şahadır. Onunla birlikte hareket edenler de öyle. 17 Aralık'ta hukuk darbesi yaptılar. 10 laf söylediler 10'u da yalan çıktı. 15 yalan söylese, 15 yalana inanmaya hazır bir yapı var. FETÖ'cü askerler itirafçı olmasın çözülmesin diye kara propaganda yapıyorlar. Cennet vaat ediyor. Bu kadar insanı öldüren katil değil midir? Bilmeden FETÖ'ye destek verenler ayrılsın.



"Kötü muameleye izin vermedik"

Türkiye cezaevlerinde kötü muamele ve işkence yoktur. Uluslararası AF Örgütü veya başka bir uluslararası örgütün söylemesine gerek yok. Biz kötü muameleye izin vermedik, vermeyiz. 'İşkence' iftirasını gerçekmiş gibi sunmasınlar. Elinde delil olan göndersin. İsim, yer, adres vermiyorlar. Yalan olduğunu ortaya çıkaramıyoruz. En ufak bir ihmal ve ihlal yok."











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