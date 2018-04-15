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Böyle otomobil aşkı görülmedi

Antalya’da otomobil anahtarını alıp kendisini içeriye kilitleyen 2 yaşındaki çocuk, ailesine ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Böyle otomobil aşkı görülmedi

Antalya’da otomobil anahtarını alıp kendisini içeriye kilitleyen 2 yaşındaki çocuk, ailesine ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

15 Nisan 2018 Pazar 12:00
Böyle otomobil aşkı görülmedi
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OLAY, Kepez ilçesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden habersiz otomobilin anahtarını alan 2 yaşlarındaki Nafiz isimli bebek, araca girerek kendisini kilitledi. Çocuklarını araç içerisinde gören anne ve baba otomobilin kapısını açmaya çalışırken, içerideki Nafiz bebek ise anahtarı kontağa takmaya çalıştı. Kapının kilitli olduğunu anlayan anne ve baba, çocuklarına uzun süre seslenerek kapıyı açmasını istedi. Annesinin ‘Kapıyı aç’ çağrısına kumandanın alarmına basarak karşılık veren Nafiz, kendisine seslenen itfaiye erine de korna çalarak cevap verdi.

Ailesinin ve yine itfaiye erinin kapıyı açması için yönlendirme çabalarını şaşkın bakışlarla izleyen minik çocuk, daha sonra yine otomobili çalıştırmak için harekete geçti. Oğullarının araba aşkı karşısında pes eden aile, çareyi otomobilin camlarını kırmakta buldu. Arka kapının camlarını kıran baba, oğlunu yanına çağırarak anahtarı almak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye eri, demir bir çubukla kapının mandalını kaldırarak kapıyı açmayı başardı. Kapının açılmasının ardından bebeğini kucağına alan anne ile baba, çocuklarına uzun süre sarıldı.

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OtomobilçocukAntalyaİtfaiyeTelaş
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