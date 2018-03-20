Böyle boşanma görülmedi! 35 gayrimenkul, ayda 130 bin lira nafaka…

GENÇ inşaat yönetim kurulu başkanı Hüseyin Genç'in oğlu Murat Genç, Nazan Genç ile 2011 yılında evlenmişti. Çift, 31 Temmuz 2017'de protokol yaparak anlaşmalı bir şekilde boşandı.

5 sayfalık boşanma protokolü dudak uçuklattı. Buna göre işadamı genç, boşandığı karısına servet ödeyecek.

Genç, eski eşine 35 gayrimenkul, 3 farklı şehirde ev, ayda 130 bin lira nafaka, 10 yılda 10 milyon pound verecek.

4 yaşında bir oğlu da olan Nazan Genç'in eşinden boşanma karşılığı aldığı para ve imkanlar bunlarla sınırlı değil; Murat Genç, boşandığı eşine, "Mal paylaşımından doğan hakların, maddi ve manevi tazminat karşılığı" olarak 6 milyon 500 bin dolar verecek.

Oğlunun velayetini de alan Nazan Genç, evlenmediği sürece ayda 100 bin lira "yoksulluk nafakası" alacak. Murat Genç, oğluna ayrıca 30 bin lira "iştirak nafakası" verecek. Yani, Nazan Genç aylık 130 bin lira nafaka alacak.

Rekor bir tazminatla boşanan işadamı Genç, aynı zamanda oğlunun adını taşıyan lüks yatı eski eşine devredecek. Yatın yakıt, bakım ve ekip gibi her türlü giderini de karşılayacak. Nazan Genç boşandığı eşinin sahip olduğu uçağın kullanım hakkına da sahip olacak.