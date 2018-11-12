Borcu nedeniyle bankaya geçen lüks otele alıcı çıkmadı

MARDAN Palace’ı Titanic işletecek. Halk Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyleyen Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Uzun süredir devam eden pazarlık tamamlandı. Mardan için artık yeni bir dönem başlıyor. Otelimiz yeni turizm sezonunda faaliyette olacak. Otelin yeniden düzenlenmesi, eksiklerin giderilmesiyle ilgili de harekete geçildi.”

Turizmgazetesi'nde yer alan habere göre resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Açılışına dünya yıldızları katılmıştı

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen Mardan Palace Hotel, 2009 yılında hizmete açılmış ve görkemli gerçekleşen bu açılışa Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızları katılmıştı.

Mardan Palace bünyesinde; 2 Royal Suite, 4 Presidential Suite, 38 Executive Suite, 271 Superior Oda, 62 Premium Oda, 16 Dolmabahçe Deluxe Oda, 38 Grand Hammam Oda, 41 Grand Deluxe Dubleks, 44 Garden Suite, 5 VIP Villa, 3 Grand Junior Suite ve 41 Junior Suite olmak üzere farklı konseptlerde toplam 560 oda bulunuyor.