Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda düzenleme

Borç ve Risk Yönetimi Komitesi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.

Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda düzenleme
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nın "Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve  Yürütülmesine ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girerken, önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Buna göre, borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi,  gözden geçirilmesi ve uygulanması oluşturulacak Borç ve Risk Yönetimi Komitesi  tarafından yerine getirilecek. Söz konusu komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile  belirlenecek ve komiteye bakan başkanlık edecek.  Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk  yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından kamu borç, nakit ve risk  yönetiminde etkili ve performansa dayalı karar alma süreçlerinin işlemesi için  Komiteye bilgi sağlanacak ve önerilerde bulunulacak.

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