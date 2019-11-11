Bomba yüklü motosiklet etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı tuzakladığı bir motosikletin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ŞÜPHELİ KİŞİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde askeri temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetler kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı bir motosiklet tespit edilerek etkisiz hale getirilirken, şüpheli kişiler hakkında işlem başlatıldı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."
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