Bomba iddia! Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı

ÇİFTLİK Bank ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Türk makamlarının Aydın'ın iadesini istemeye hazırlandığını yazan gazete, "Ama o artık Uruguay'da değil, ülkeyi terk etti" ifadesini kullandı.
Aydın'ın Uruguay'dan ne zaman ayrıldığı ve nereye gittiği ise bilinmiyor.
Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türk makamları geri iadesi için çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün yaptığı açıklamada "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.