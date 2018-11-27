Boğaçayı çiçeklendi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Boğaçayı Projesi'nin ilk etabında çalışmalar sürüyor. Boğaçayı Projesi ilk etabında taşkın önlemeye yönelik altyapı çalışmalarında sona gelinirken, su tutmaya başladı. Boğaçay'ın denizle buluştuğu bölgede iş makineleriyle suyun içinden çıkarılan çamur, kamyonlarla bölgeden atılıyor. Altyapı çalışmaları ile birlikte başlayan peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Boğaçayı'nın deniz ile buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Alandaki tüm ağaçlar korunurken ilave olarak 2 bin 300 yeni ağaç ve yaklaşık 300 bin çalı bitkisi dikiliyor. Çalışmaları, Konyaaltı'nda yürüyüş yapan vatandaşlarda yakından takip ediyor. Kimisi gün gün gelişmeleri izlerken kimisi de bölgenin fotoğraflarını çekerek çalışmaların görsel arşivini tutuyor.