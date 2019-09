Böcek’ten Alanyaspor Tesisleri'ne yeşil ışık

Ramazan ÖZDEMİR

MAHMUTLAR Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, Aytemiz Alanyaspor Tesisleri’nin devam eden inşaat süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime 15 gün kala bir önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 75 milyar Türk Lirası ihale bedeliyle temeli atılan projenin, şu anda finanse edilmesinin kolay olmayacağına dikkat çeken muhtar Top, “Yatırımlar devam ediyor, fakat şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 6 katrilyon borcu var. Her ay da bu rakam giderek artıyor. Önümüzdeki aylarda bütçe görüşmeleri olduğu zaman Aytemiz Alanyaspor Tesisleri’ne de gerekli bütçenin ayrılmasını bekliyoruz. Yapılan hizmetlerin devam edeceğini umuyorum” dedi.

‘TESİS PROJESİNE ÖDENEK SORUNUYLA BAŞLANDI’

Bir önceki dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Aytemiz Alanyaspor Tesisleri temelini atarken projenin finanse edilmediğini söyleyen Ahmet Top “Türel, proje ile ilgili elinden geleni yapsa da spor tesisinin temeli sorunlarla atıldı. Bütçede açık olmasına rağmen 75 trilyonluk bir ihalenin zamanlaması yanlıştı" dedi.

‘BELEDİYELERDE FİNANSAL SORUNLAR VAR’

Şu an Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde finansal sorunlar olduğunu söyleyen Muhtar Ahmet Top "Şu an belediyelerin kasalarında para yok. Para olsa bu projeler çoktan bitmişti. Hizmetler geç olacak ama mutlaka tamamlanacak. Bu süreçlerde sabırlı davranmamız gerekiyor. Alanya Belediyesi’ne de, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne de sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

‘SALI GÜNÜ ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada "Büyükşehir belediyelerinin başkanları olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştük ve öncelikli hedeflerimizi, yapılması gerekenleri sunduk, sıraladık. Kısa, orta ve uzun vadede bütçe zamanlaması yapmaktayız. Antalyamız ve 19 ilçesi için de öncelikli olanlarına başladık. Sırayla hepsini değerlendiriyoruz. Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ile de önümüzdeki hafta salı günü saat 16.00 itibariyle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Mutlaka bu konuyu da masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, Yeni Alanya'nın Böcek'le görüşmesi ve yarım kalan Alanyaspor Tesisleri'ne ilişkin sorusu üzerine "Sayın Böcek'le yapacağımız görüşmeden önce bir şey söylemek yanlış olur" dedi.