Böcek’e Alanya’dan taziye ziyareti

ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Özgen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan ANET’in hukuk müşaviri olarak mesaiye başlayan avukat Müge Gezginci, geçtiğimiz Cumartesi günü ablası vefat eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Böcek’in ablası Sevim Demirkıran, Cumartesi günü hayatını kaybetmiş ve dün de Muratpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemerağzı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Alanya’dan Antalya’ya giden Özgen ve Gezginci’ye taziye ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Böcek’in Alanya hakkında da bilgi aldığı öğrenildi.