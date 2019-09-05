Böcek'ten ‘Acil yardım hattı’: Büyükşehir şiddet mağduru kadının yanında!

ALPER KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda işbirliği protokolü imzaladı. Federasyon Başkanı Canan Güllü Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında bir ilke imza atarak “Acil Yardım Hattı İşbirliği” protokolü ile mağdurların yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e tüm kadınlar adına teşekkür etti. “Acil Yardım Hattı İşbirliği” protokolü ile şiddet ve cinsel istismar mağdurları, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde önleme ve koruma adına, 0 549 656 9696 ve 0 212 656 96 96 numaralı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattını arayabilecekler. Yerel yönetimler olarak sorunun bilincinde olduklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Son günlerde artan şiddet, cinayet ve istismar vakalarının önlenmesi adına acil eylem planı olarak şiddet genelgesini ilk imzalayan Büyükşehir Belediyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de duyarlılığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e tüm kadınlar adına teşekkür etti. Türkiye’de 1 Ocak tarihinden bu yana 286 kadının öldürüldüğünü dile getiren Güllü, Antalya’nın ise 274 erken yaş doğum vakasının olduğu bir il olduğuna dikkati çekerek imzalanan protokolün önleyici olarak önemine vurgu yaptı.