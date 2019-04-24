Böcek talimatı verdi! İşte Alanyalı ismin yeni görevi

ALANYA'NIN yakından tanıdığı Mesut Kocagöz, daha önceki dönemde Antalya’da ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP'li Menderes Türel’in göreve gelmesi ile görevlerinden alınan Kocagöz, yeni başkan Böcek’in talimatıyla eski görevine döndü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ,mevcut görevde bulunan isim olan Erdem Çölkuşu’nu bu görevden aldığı ve yerine Kocagöz’ü getirdiği öğrenildi.

ANET’in şekillenen yeni yönetimi:

Mesut Kocagöz

Edip Kemal Bahadır

Onur Duruk

Servet Yıldız

Dengiz Erten

Mehmet Yurseven

Binali Efe

Abdulvahap Yılmaz

Osman Bulut