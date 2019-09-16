Böcek'e 'Erdoğan' desteği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, aralarında muhalefet partili başkanların da olduğu 29 büyükşehir belediye başkanını 11 Eylül Salı günü Ankara'da topladı. Külliye'de yapılan toplantıdaki konuşmasında, parti ayırımı olmaksızın belediyelerin tamamının durumunu yakından bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Şehirlerinize ve oralarda yaşayanlara hizmet için yapacağınız tüm hayırlı çalışmalarda yanınızda olacağımı tekrar tekrar ifade ediyorum" demişti. Bakanların yanında bütün belediye başkanlarını dinleyen Erdoğan, sorunların çözümü için anında talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede Antalya'nın sorunlarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talepleri yerine getirilmeye başlandı. Belediye ile ilgili mali durum analizini içeren dosya sunan Böcek'in daha önce meclisten geçen 200 milyon liralık borçlanma isteği hemen onaylandı. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde vatandaşların kiraları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelmesi gereken para konusunda da somut sonuç alınırken, arıtma ve depolamaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bekleyen Sarısu ve Beldibi'ne yönelik tahsis taleplerinin gereğinin yapılması için ilgili bakana talimat verildi. Konyaaltı ilçesinde 150 yataklı hastane yapılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı ihale kararı alırken, belediyede yapılacak atamalar da bu toplantıda gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Büyükşehir'in atama taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

TUNCER'İN YOLU AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimatıyla, Başdanışman Cansel Çevikol Tuncer'in genel sekreterlik yolu da açıldı. Başkan Böcek, göreve geldiğinde Çevikol'u genel sekreter yapmak istemiş, fakat daha önceden memuriyeti bulunmadığı için bu işlem gerçekleşmemişti. Bunun üzerine Çevikol'un istisnai kadrodan memur yapılıp, sonra da genel sekreter olarak atanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazılmıştı. Bekleme sürecindeki bu karar, Erdoğan'ın talimatıyla işleme alındı ve bakanlık Çevikol'un Özel Kalem Müdürü olarak atamasını yaptı. Memur statüsüne kavuşan Çevikol, yasal süreyi tamamlayıncaya kadar genel sekreterliğe vekaleten atanacak ve ardından asaleten ataması yapılacak.

HAL SATIŞI ASKIDA

Böcek'in talep ettiği 200 milyon liralık borçlanma yetkisinin verilmesiyle birlikte, Toptancı Hal'de 98 dükkanın açık ihaleyle satışına da gerek kalmadı ve Büyükşehir satıştan vazgeçti. Büyükşehir Belediyesi, Kepez'deki Toptancı Hali'nde zirai ilaç ve çiftçinin tedariklerini sağlayan 98 dükkanı açık ihaleyle satma kararı almıştı. 50 metrekareden oluşan dükkanların ihale bedeli 302 bin TL artı KDV olarak belirlenirken, ihale duyurusunun ardından dükkanlardaki kiracıları endişe sarmış, bazı esnaf ihalenin iptalini isterken, bazıları da ihale bedellerinin düşürülmesini ve kendileri dışında ihaleye kimsenin alınmaması talebinde bulunmuştu. Hal ziyaretinde CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, "Halin satışı Türel'in kararıydı" diye açıklama yapmış, eski başkan Menderes Türel de "Kardeşim benim bütün projelerimi marifet gibi iptal ettiniz, şimdi toptancı halin satışını mı iptal edemiyorsunuz? Keşke bizim milletin yararına başlattığımız projelere devam etseydiniz de sizi alkışlayabilseydim. Madem Türel'in hal satış kararı yanlış, vazgeçin olsun bitsin. Bir sürü doğru projeyi iptal etmeyi biliyorsunuz da hal satış kararından mı vazgeçemeyecek kadar acizsiniz?" diye yanıt vermişti.