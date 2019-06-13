Böcek başvurdu, Türel dönemi soruşturmaya alındı! Türel'den yanıt gecikmedi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in Menderes Türel döneminin tamamının araştırılması için bakanlığa müracaat ettiğini açıkladı. Belediyelerin denetlenmesinin İçişleri Bakanlığı’nın görevi olduğunu belirten Bakan Soylu, "2014 yılından itibaren biz belediyeleri şikayetin dışında normal bir teftiş yapmıyoruz. Bu bizim eksikliğimiz. Ve geçen yıl bu konuda bir karar aldık. Hem teftiş müfettişlerimiz hem mali değerler kontrolörlerimiz yaklaşık 300’ün üzerindeki belediyeye teftişe gitti. Bu toplam belediyelerin beşte biri" dedi. Belediyelerde mevzuat konusunda bilgi eksikliği olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Öyle işlerler karşılaşıyoruz ki, bir kısmı hiç bilmiyor. Bu teftişler daha ziyade rehberlik teftişleridir. Yani geleceğe ait şunu şöyle yapmanız lazım; kurallar, kanunlar bunlardır gibi ortaya çıkan rehberliktir" diye konuştu.

YENİ BAŞKAN MÜRACAAT ETTİ

Önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Partili Menderes Türel olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle devam etti: “Bütün dönemleri araştırmak bizim görevimizdir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıldır Menderes Türel, ne yapacağız şimdi? Antalya’ya yeni gelen belediye başkanı bize müracaat etti. Dedi ki ‘Biz Menderes Türel döneminin tamamının araştırılmasını istiyoruz’. Biz de şimdi Menderes Türel döneminin tamamını araştırıyoruz. Araştırmayalım mı yani? Bu tip talepler de çok. 175 belediyeden ‘Bir önceki dönemimizi araştırın’ diye talep geliyor. Ben belediyelerin vesayet makamıyım, vasisiyim yani. Bunu soruşturmak zorundayım. Eğer soruşturmazsam görevimi eksik yaparım."

TÜREL: SEVİNDİM, MUTLU OLDUM

Kendi döneminin Başkan Böcek'in başvurusuyla araştırılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Menderes Türel, şunları söyledi: “Böcek yazılı olarak İçişleri Bakanlığı’na dönemimizin incelenmesi için resmi yazıyla müracaat etmiş. Ben de memnun oldum, sevindim. Menderes Türel döneminde bir kez daha ne kadar düzgün iş yapıldığının teyidi olur. Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Veremeyecek hesabımız hiç yok. Böylelikle Türel döneminde yapılan işlerin ne kadar doğru ve düzgün olduğu teyit edilmiş olur. Abdestimizden şüphemiz yok."

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 14:52