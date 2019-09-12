Böcek, Ankara'dan heybesi dolu döndü

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye hizmet binasında, dün Ankara'da gerçekleşen 29 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın davetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Antalya'nın sorunlarını ileteceğini söylediğini belirten Böcek, toplantı öncesi İstanbul'da CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.



'BU BİRLİKTELİĞE İHTİYAÇ VARDI'



Toplantıda önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinlediklerini belirten Böcek, ardından isteyen belediye başkanlarının söz isteyerek görüşlerini bildirdiğini söyledi. Kendisinin de söz alarak taleplerini ilettiğini anlatan Böcek, "Antalya ile ilgili konuşmalarımızı yaptık. Bu birlikteliğe, son zamanlarda beraberliğe ihtiyaç vardı. Toplantıda whatsapp grubu oluşturulması kararı alındı. Belediye başkanlarının yer alacağı üst kurulda Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen'in de yer almasını istedi. Üst kuruldakilerin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını istedi. Bakanlar da oradaydı. Herkes notunu aldı. Cumhurbaşkanı da bizzat notlarını aldı" dedi.



BÖCEK'İN CUMHURBAŞKANI'NA İLETTİĞİ KONULAR



Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede Antalya'nın turist sayısının bu yıl 16 milyon olmasını beklediklerini anlattığını dile getiren Böcek, ancak turizmden 2 milyon 400 bin liralık ödenek aldıklarını söylediğini kaydetti. Böcek, "Geçmiş dönem ile bir hesaplaşmamız olmadığını, borçlarla ilgili sıkıntılar olduğunu söyledim. Bizim daha önce meclisten geçen 200 milyon liralık borçlanma isteğimiz vardı. Bu borçlanmanın gereğinin yapılması talimatını verdi. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde vatandaşların kiralarını biz ödüyoruz, bu paranın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bize gelmesi gerekiyor. Bakan beye bu konunun gereğinin yapılmasını söyledi. Arıtma ve depolamaya yönelik Orman Bakanlığımıza tahsis taleplerimiz vardı, bakanlığın gereğini yapmasını istedi. Sarısu ve Beldibi'ne yönelik tahsis taleplerinin yerine getirilmesini söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde ilçeye 150 yataklık hastane yapılmasına yönelik girişimlerimiz olmuştu. Sağlık Bakanımız hastaneyle ilgili kısa sürede ihaleye çıkacaklarını söyledi" diye konuştu.



HEP BİRLİKTE GÜLDÜK



Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesinin kırıldığını anlatan Böcek, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu'na 'Devlet malına zarar verdin, parasını istiyoruz' esprisi yaptı. Hep birlikte güldük. Buna ihtiyaç vardı. Bu toplantıların birliktelik için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz toplantıdan memnun ayrıldık. Aşkımız Antalya'yı konuştuk. Belediye durum analizini içeren dosyayı Cumhurbaşkanımıza ilettim. Atamalar, Konyaaltı Sahili ve Boğaçayı'na yönelik durumu kendisine anlattım. Beklemeye alınan projelerle ilgili bilgilendirme yaptım" dedi.



AYAK BASTI PARASI



Bir gazetecinin, daha önce gündeme getirdiği turistten 'ayak bastı' parası alınmasına yönelik sözlerine ilişkin bir gelişme olup olmadığı sorusuna Böcek, şu yanıtı verdi: "Gittiğiniz bütün ülkelerde şehir vergisi vardır. Turizm Birliği Başkanlığı yapmış birisi olarak daha önce buna yönelik açıklamalarım oldu. Bu yıl 16 milyon turist ağırlamayı bekliyoruz. Bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bununla ilgili bir ajans kurdu. Para artık ajansta toplanacak. Türkiye'ye gelen turistin yüzde 67'si Antalya'ya geliyor. Burada birçok proje turizm olduğu için daha pahalı. Buradaki yatırımlarımızın masrafı birçok ile göre daha fazla. Ama sonuç böyle oldu. En azından toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı arıtmalara yardımcı olacağını söyledi."