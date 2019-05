Böcek 'Alanyaspor Tesisleri' hakkında umutsuz konuştu

ESKİ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temelleri atılan Alanyaspor Tesisleri’nin akıbeti, önceki gün Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında gündeme gelmiş ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tesislerde çalışmalara devam edilmeyeceği yönünde duyumlar aldıklarını, Muhittin Böcek’ten konuya ilişkin bir dönüş beklediklerini açıklamıştı.

‘TESİSLER SEÇİM YATIRIMI DEĞİLDİ’

İlk transferini dün gerçekleştiren Alanyaspor’da yapılan imza töreninin ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Çavuşoğlu’nun gündeminde yine Alanyaspor Tesisleri vardı. Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada “Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Menderes Türel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Alanyaspor’a çok değerli ve önemli hizmetleri oldu. Bildiğiniz gibi en son devasa bir tesisin temelini attı. Daha önce de Antalyaspor’a aynı şekilde bir tesisin temelini attı, bitirdi ve hediye etti. Bu tesisin seçimden önce bitirilip, anahtar tesliminin bize yapılması bekleniyordu. Fakat orada birkaç kişinin yerle alakalı davalarından dolayı 1 yıl uzadı, gecikti. Bazıları, bu tesisin Menderes Türel’in seçim yatırımı olduğunu düşünüyor. Yüksek yetkililerden de bunu bana bu şekilde söyleyenler oldu. Zamanı gelince, gerekirse bu isimleri de açıklayacağım. Ama kesinlikle bu bir seçim yatırımı değildi. Bizzat en başından en sonuna kadar hem ben hem de yönetimim bu işin içerisindeyiz. Tesislerin 2019 seçimlerinden önce bize teslim edilmesi planlanıyordu. Tesisler tamamen bitmiş olacaktı. Fakat süren davalar nedeniyle bir buçuk yıl kadar gecikme yaşanmış oldu. Bunu da herkesin böyle bilmesini istiyorum. Hiç kimse çarpık açıklamalarda bulunmasın. Çünkü bu işin içerisinde biz varız. Her noktasında, projenin en başından, en sonuna kadar, her şey bizim isteğimize göre yapıldı. ‘Yeni dönemde tesis Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne devredilecekmiş’ gibi söylentiler de var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa, buranın yapımı için büyükşehirden önce Gençlik ve Spor’la görüşürdük. Bu tür söylentilerde bulunmak doğru değil. Bu koskoca Alanya’nın ve Alanyaspor’un tesislerini ilgilendiren bir konu” ifadelerini kullandı.

‘BAYRAMDAN SONRA NETLEŞECEK’

Öte yandan konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Muhittin Böcek ise ihalesi daha önce gerçekleşmiş projelere ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve nihai kararın henüz verilmediğini ifade etti. Böcek değerlendirmesinde “Şu anda 11 tane işle ilgili, ihalesi yapılmış yerlerle ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 6 milyar TL’nin üzerinde bir borcumuz var. Öncelikli hedefimiz Antalya’mıza Alanya’mızın da içerisinde bulunduğu 19 ilçesiyle birlikte en güzel hizmeti vermek. Alanya’mızdan, Gazipaşa’ya, Kaş’a. Ancak ödemelerle ilgili sıkıntılarımız var. Şu an arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Ben de bakacağım. Bayramdan sonra karar vereceğiz. Hem danışmanlarım, hem bürokrat arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar. Ödeme planlarımız var. Bayramdan sonra da gereken kararı vereceğiz. Çalışma arkadaşlarımız ödeme planlarına göre hareket ediyor. Biz bugüne kadar siyaseti nezaket kuralları içerisinde yaptık. Bundan sonrası için de projelerle ilgili, ‘yapılması gerekenler’, ‘iptal edilmesi gerekenler’, bir de ‘eksiltmeli devam edecek’ projeler olarak üçe ayırdık. Alanyaspor projesi de bayramdan sonra netleşecektir” şeklinde konuştu.

