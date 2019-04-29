Böcek Alanya'yı yalnız bırakmadı: Tören için geliyor

KAYSERİ’DE oynanan deplasman maçı sonrası Alanya’ya dönen Alanyaspor oyuncularından 7 tanesini taşıyan VIP araç Alanya’nın Dinek mevkiinde kaza geçirdi. Gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşen kazada ağır yaralanan Josef Sural, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alanyaspor’un Çek asıllı oyuncusu Josef Sural hayatını kaybetti. Sural’ın acı kaybı tüm Türkiye yasa boğdu. Başta Alanya olmak üzere tüm Türkiye Alanyaspor için bir araya gelirken, Sural’ın cenazesi için yapılacak olan törenin saat 18.30’da Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleşeceği bildirildi. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden Josef Sural için düzenlenecek törende yer almak üzere Alanya’ya yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 13:43