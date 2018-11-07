Böbrek hastalarından rektöre ziyaret

AÜ Hastanesi'nde tedavi gören ve böbrek nakli olanlar ile dernek üyeleri, 1 hafta sürecek Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak Rektör Mustafa Ünal'ı ziyaret etti. Nakil olanlar ve dernek üyemleri, AÜ Organ Nakli Merkezi'nin, kendileri için ve her geçen gün sayıları artan tüm böbrek hastaları için hayati önem taşıdığını belirtti.

Rektör Ünal, dernek çalışmalarını takdirle izlediğini, çalışmaların organ bağışı ve organ naklinin artırılması için önemli olduğunu, dernek üyelerinin özverili çalışmalarının birçok hastanın hayata umutla bakmasını sağladığını ifade etti. Rektör Ünal, "AÜ'nün organ nakli konusundaki başarısı tartışılmaz bir gerçek. Kendim de kornea nakli yapan bir hekim olarak bu konuyu çok önemsiyorum. Kornea nakillerimizle hastalarımıza ışık olurken, kalp, böbrek, karaciğer gibi nakillerimizle hastalarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Her geçen gün başarılarını artıran akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, halkımızı da organ bağışı konusunda daha hassas davranmaya davet ediyorum" dedi.

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ise Organ Bağışı Haftası'yla dikkati organ bağışına çekmeye çalıştıklarını belirterek, "Yarın bu hastalığa yakalanmayacağımızın garantisi yok" diyerek, herkesi böbrek hastalarına karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.