BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı!

BMW'nin şimdiye kadar X5 ve X6 modellerinde sunduğu gerçek M versiyonları şimdi de orta sınıftaki SUV kardeşler X3 ve X4'te karşımıza çıkıyor.

BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı!
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YENİ nesil 3,0 lt'lik sıralı 6 silindirli çift turbo motor standart M versiyonunda 480 HP güç üretip X3 M ve X4 M'i 0'dan 100 km/s'ye 4,2 saniyede ulaştırıyor. M Competition'daysa güç 30 HP'lik artış gösterip otomobillerin hızlanma süresini 0,1 saniye kısaltarak 4,1 saniyeye çekiyor.

.Arkadan itiş odaklı bir 4 tekerlekten çekiş sisteminin görev yaptığı X3 M ve X4 M'de 8 ileri vitesli otomatik şanzımana yer veriliyor.

.Büyük hava girişli ön tamponlar, iki çift yuvarlak egzoz çıkışlı arka tampon, siyah ön ızgara özel jantlar ve yan aynalar otomobilleri standart X3 ve X4 modellerinden ayırıyor. İç mekanlarda da özel koltuklar, direksiyon simidi, orta konsol ve dekorlar M versiyonlarına işaret ediyor.

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