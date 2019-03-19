BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı!

YENİ nesil 3,0 lt'lik sıralı 6 silindirli çift turbo motor standart M versiyonunda 480 HP güç üretip X3 M ve X4 M'i 0'dan 100 km/s'ye 4,2 saniyede ulaştırıyor. M Competition'daysa güç 30 HP'lik artış gösterip otomobillerin hızlanma süresini 0,1 saniye kısaltarak 4,1 saniyeye çekiyor.

.Arkadan itiş odaklı bir 4 tekerlekten çekiş sisteminin görev yaptığı X3 M ve X4 M'de 8 ileri vitesli otomatik şanzımana yer veriliyor.

.Büyük hava girişli ön tamponlar, iki çift yuvarlak egzoz çıkışlı arka tampon, siyah ön ızgara özel jantlar ve yan aynalar otomobilleri standart X3 ve X4 modellerinden ayırıyor. İç mekanlarda da özel koltuklar, direksiyon simidi, orta konsol ve dekorlar M versiyonlarına işaret ediyor.