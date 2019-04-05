BMW ve Mercedes’e şok!

ALMAN gazetelerinin internet sayfalarında ve televizyon kanallarındaki, AB Komisyon Kararı ile ilgili haberlerde, “BMW, VW ve Daimler’i milyarlarca ceza bekliyor’’ başlığı kullanıldı. Tagesschau24 haber kanalında, “Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Alman otomobil şirketleri BMW, VW ve Daimler ile ilgili uzun zamandır yaptığı ‘gizli rekabet anlaşması’ soruşturmasını tamamladı. Soruşturma kararına göre, adı geçen otomobil üreticilerini milyarlarca ceza bekliyor’’ denildi.

GELİŞME ALMAN BASININDA BU ŞEKİLDE YER ALDI

Alman otomobil devleri BMW, Daimler ve VW, AB Komisyonu tarafından aralarında ‘gizli anlaşarak’ benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engellemek ile suçlanıyordu.

Bild gazetesindeki haberde, ‘Gözler otomobil şirketlerinin, AB Komisyon kararına verecekleri cevaplarda’ denilirken, 2017’de başlatılan usul araştırmalarını 2018 yılında köklü bir araştırmaya dönüştüğü; ortaya çıkan sonucun da ‘vahim’ olduğu belirtildi.

Focus haber dergisi, “Komisyon kararını açıkladı: BMW, Daimler ve VW gizli anlaşma yaparak kanunları ihlal etti’’ başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Funke medya grubu yayın organlarında AB Komisyon kararı, “AB Rekabet Kontrol Komisyonu kararına göre, BMW, Daimler ve VW, kural ve kanunlara aykırı davranıp, gizli anlaşma yapmış’’ haber başlığıyla verildi.

Devlet televizyon kanallarından ZDF’in son dakika gelişmesi olarak izleyicilerine aktardığı haberde AB, BMW, Daimler ve Volkswagen’in ‘gizli anlaşma’ yaptıklarına değindi ve sert eleştirilerde bulundu. “Şirketlere milyarlarca ceza bekleniyor’’ denildi.

Alman sanayi dünyası için çok önemli bir gelişme olarak değerlendirilen AB Rekabet Komisyon kararı, Sprienger Medya Grubu yayın organlarının haberlerinde, “AB, kararını verdi: Otomobil üretici şirketleri VW, Daimler ve BMW’yi rekabette usulsüzlükler yüzünden can yakacak yüklü cezalar bekliyor’’ ifadeleri kullanıldı.