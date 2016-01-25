Bizi neden kimse desteklemiyor dedi ve...

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün lideri olarak hakkında tutuklama kararı çıkarılan Fethullah Gülen, yayınlanan son konuşmasında 'paralel yapı' operasyonlarına sessiz kalanlara tepki gösterdi.

TEPKİSİZLİK HOŞUNA GİTMEDİ