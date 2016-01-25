Bizi neden kimse desteklemiyor dedi ve...

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:53
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün lideri olarak hakkında tutuklama kararı çıkarılan Fethullah Gülen, yayınlanan son konuşmasında 'paralel yapı' operasyonlarına sessiz kalanlara tepki gösterdi.
TEPKİSİZLİK HOŞUNA GİTMEDİ
Gülen, "Onca zulüm işleniyor ama bütün bunlar karşısında zerre kadar insanî duygu ve düşünce seslendirilmiyor. Bir tepki yok. Oysa bu türlü şeyler karşısında sükût dilsiz şeytanlıktır. Ziya Paşa'nın dediği gibi, "Yuf bu türlü ruhları taşıyan insanlara!.." dedi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 18:54